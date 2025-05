Ten film jest numerem 1 na Netfliksie, ale w recenzjach został nazwany "gniotem"

Choć popularności nie można mu "odmówić", to najnowsza odsłona "Ulicy Strachu" ma słabe recenzje. "Jeśli spodziewaliście się slashera z prawdziwego zdarzenia, to lepiej zawróćcie. Podczas seansu wielokrotnie zastanawiałam się na tym, czy scenariusz to wytwór sztucznej inteligencji" – napisała w naTemat Zuzanna Tomaszewicz i dała produkcji 1,5 gwiazdki na 5. Podobnie zrobiło wielu innych recenzentów na stronie rottentomatoes.com.