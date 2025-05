Ten nowy skandynawski kryminał podbił polskiego Netfliksa. Wciąga od pierwszego odcinka

Nowy duński serial "Rezerwat" ledwo co zadebiutował na Netfliksie, a już podbija polską topkę. Ta sześcioodcinkowa produkcja to mroczny kryminał i dramat społeczny, który zachwyca klimatem, ale jednocześnie przeraża, bo pokazuje, jak wiele zła może dziać się tuż za fasadą bogactwa i pozornej normalności. Jak oceniają go polscy widzowie?