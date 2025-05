David Attenborough to niekwestionowana legenda filmów przyrodniczych. 8 maja skończył 99 lat , a jego głos i wiedza od dekad kształtują nasze spojrzenie na naturę. Po ponad 70 latach dokumentowania dzikiego świata, brytyjski dokumentalista i biolog wraca z nowym filmem. "David Attenborough: Świat Oceanów" to opowieść o najważniejszym – i najbardziej zagrożonym – miejscu na Ziemi: oceanie.

"Świat Oceanów" to nowy dokument Davida Attenborough

Producent filmu, Toby Nowlan, podkreślił, że nie jest to "typowa dla Attenborough produkcja". – Ona zawiera najwspanialsze przesłanie, jakie kiedykolwiek przekazał – stwierdził na premierze w Londynie.

Film Davida Attenborough, narratora i autora jednych z najlepszych dokumentów wszech czasów, opiera się na solidnych badaniach naukowych i współpracy z ekspertami, m.in. z dr. Enriciem Salą, założycielem programu Pristine Seas. "Świat Oceanów” to bowiem nie tylko ostrzeżenie – to także wezwanie do działania.