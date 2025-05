Sam Mackie to nowy Kapitan Ameryka. W filmie "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat" gra też Harrison Ford

W filmie występuje Anthony Mackie jako Sam Wilson, nowy Kapitan Ameryka, a wcześniej przyjaciel "starego" kapitana, Steve'a Rogersa. U jego boku pojawia się Harrison Ford jako prezydent Thaddeus Ross (i Red Hulk) – to pierwsza rola Forda w MCU, w której zastąpił zmarłego Williama Hurta.

W filmie powracają także Liv Tyler jako Betty Ross oraz Tim Blake Nelson w roli Samuela Sternsa, znanego też jako Leader. Do obsady dołączył również Giancarlo Esposito w roli Setha Voelkera, znanego jako Sidewinder – charyzmatycznego lidera organizacji Serpent Society. Widzowie zobaczą też Danny’ego Ramireza jako Joaquína Torresa, nowego Falcona, a także Shirę Haas jako Sabrę , Carla Lumbly’ego i Xoshę Roquemore w rolach drugoplanowych.

Film zadebiutował w kinach 14 lutego 2025 roku i do dziś zarobił ponad 415 milionów dolarów na całym świecie, plasując się w czołówce najbardziej dochodowych produkcji roku. Krytycy mieli mieszane opinie: chwalili aktorstwo – zwłaszcza Mackiego i Forda – oraz poważniejszy ton, choć wskazywali na pewne fabularne wtórności, słabe efekty specjalne oraz zbytnią zależność od poprzednich produkcji MCU .

Gdzie obejrzeć "Kapitana Amerykę: Nowy wspaniały świat"?

Od 28 maja "Kapitan Amerykę: Nowy wspaniały świat" dostępny jest na platformie Disney Plus. To idealna okazja, by nadrobić lub obejrzeć ponownie nowy rozdział w historii Kapitana Ameryki (tym razem w wykonaniu Sama Wilsona) i wyrobić sobie własne zdanie o filmie MCU. Dodajmy, że w kinach może jeszcze złapać kolejny hit Marvela "Thunderbolts*".