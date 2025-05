Rabat 30 gr za litr paliwa na stacjach Amic Energy. Trzeba aktywować kupon i jest limit

To nie jedyna szansa na zaoszczędzenie na paliwie w ten weekend. Druga, dłuższa promocja już się zaczęła i potrwa do niedzieli. Mowa o rabacie na benzynę i olej napędowy na stacjach Amic (niestety na kuponie nie ma LPG). Jak go zdobyć? Trzeba:

Zatem nawet nie zatankujemy baku do pełna. Łatwo też możemy policzyć, że w ten sposób możemy zaoszczędzić góra 9 zł. Biorąc jednak pod uwagę to, że litr paliwa kosztuje około 5 zł, to wychodzi na to, że niemal dwa litry będziemy mieć gratis.