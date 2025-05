Jest zarówno realna, jak i symboliczna, a symbole są bardzo ważne. Mój filmik to deklaracja, która może skłonić niektóre osoby do uczestnictwa w wyborach.

Gdy ja głosuję, wygląda to tak: biorę dowód osobisty, idę do lokalu, stawiam krzyżyk w odpowiedniej kratce, wracam. Szast-prast: 15 minut, góra pół godziny, jeśli są kolejki. Jak ten proces przebiega u pana?

Na szczęście chyba tylko jeden raz zdarzyło mi się, by głosowanie odbywało się w miejscu, które nie jest przystosowane do potrzeb wyborców z niepełnosprawnością ruchową.

I gdy już pan potwierdzi, że da radę wejść do lokalu wyborczego, to co dalej?

Wtedy sprawdzam, czy i który z moich asystentów ma czas, by pójść ze mną w niedzielę na głosowanie. Już kilka dni przed sprawdzam prognozę pogody, by zaplanować możliwie najlepszy czas na wyjście z domu.

Od tego, czy jest słońce, czy pada, czy jest zimno, czy ciepło, zależy jakim środkiem transportu dotrę do lokalu wyborczego. Jeśli jest ładna pogoda, w grę wchodzi spacer lub transport publiczny. Jeśli warunki atmosferyczne są niesprzyjające, wtedy musi to być samochód, do którego można wjechać wózkiem i go zabezpieczyć. Asystent pomaga mi wjechać do auta i w drogę.