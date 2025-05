"Wujek Foliarz" hitem Netfliksa. To polska komedia o... teoriach spiskowych

Jeszcze niedawno oglądaliśmy go w kinach, dziś szturmem zdobywa Netfliksa. "Wujek Foliarz", ekranizacja pasty Malcolma XD, właśnie trafił na platformę streamingową i szybko wskoczył na szczyt najchętniej oglądanych tytułów w Polsce. Nic dziwnego – to oryginalna, bezczelna i momentami szokująco aktualna komedia, która rozbraja absurdy teorii spiskowych. W roli głównej gwiazda "The Office PL" Adam Woronowicz.