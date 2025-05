Ten zwiastun serialu "Edukacja XD" podbijać sieć. Fot. kadr z serialu "Edukacja XD"

Dwa lata temu sukces odniósł serial "Emigracja XD" stworzony na podstawie książki anonimowego pisarza Malcolma XD. Format komediowy nawiązywał do polskich stereotypów, uwypuklał przywary, przedstawiając je w scenkach przepełnionych ironią. Twórcy postanowili więc kuć żelazo, póki gorące i zajęli się drugim sezonem.

Kontynuacja serialu, tym razem zatytułowana "Edukacja XD" trafiła na platformę Canal Plus w połowie kwietnia. Od czwartego odcinka widzowie mogą śledzić losy: "typowego prezesa" – w tej roli Jan Frycz oraz jego prawej ręki Mecenasa Korytko, którego gra Sebastian Stankiewicz.

Zwiastun "Edukacji XD" stał się hitem w sieci

Tymczasem na profilu Canal Plus Polska w mediach społecznościowych pojawił się zwiastun z udziałem wspomnianych aktorów. "Nauka biznesu po polsku. Lekcja 2" – taki nadano mu tytuł.

– A kolejnym sposobem na korzystne nabycie nieruchomości dla obu stron jest tak zwana umowa dożywocia. Odwrócona hipoteka scritce mówiąc – tłumaczą bohaterowie. W kadrze pojawia się wówczas pewien senior. – A ten staruszek na przykład przepisał nam całą swoją posesję. A my wszystko będziemy ogarniali, będziemy doglądali. Dbali jak o swoje. I co miesiąc do końca życia wysyłali mu pieniążki – tłumaczy prezes.

Gdy jednak okazuje się, że "staruszek" pochodzi z długowiecznej rodziny i chwali się, że jego tata zmarł w wieku 107 lat, to prezes zaczyna być poddenerwowany. – Jak ty żeś mi go sprawdzał, w jakim on jest stanie – mówi oburzony do mecenasa. – Statystycznie to ludzie tyle nie żyją, nie – tłumaczy się.

A kiedy po chwili senior odmawia jedzenia kiełbasy z grilla, bo "mu lekarz zabronił", jego "opiekunowie" przekonują go, by zjadł jej jak najwięcej. – No więc kupujecie, a potem czekacie, aż staruszek... się naje – podsumowuje prezes.

Nagranie cieszy się dziś ogromną popularnością. W sekcji komentarzy internauci dopytują, czy przypadkiem starszy pan nie ma na imię Jerzy, nawiązując do głośnej afery mieszkaniowej Karola Nawrockiego. "Scenariusz napisał Batyr?"; "Ale macie wyczucie czasu"; "Wstrzeliliście się idealnie z tym wideo" – pisali.