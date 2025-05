O czym jest "Ile waży koń trojański" Juliusza Machulskiego?

Ilona Ostrowska, znana m.in. z serialu "Ranczo", wciela się w rolę Zosi – kobiety sukcesu, szczęśliwej partnerki i żony, która niespodziewanie trafia do czasów swojej młodości. To dla niej szansa, by uniknąć nieudanego małżeństwa i dokonać kilku lepszych wyborów. Ale – jak to zwykle bywa w filmach o podróżach w czasie – każda zmiana pociąga za sobą lawinę nieprzewidzianych konsekwencji.