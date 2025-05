W "The Last of Us" oszczędzono konia. Shimmer nie skończyła jak w grze

W grze The Last of Us Part II klacz o imieniu Shimmer zginęła. W serialu ją oszczędzono Fot. materiał prasowy / Warner Bros. Discovery

Drugi sezon "The Last of Us", który skupiał się przede wszystkim na perspektywie Ellie (w tej roli Bella Ramsey z "Gry o tron"), dobiegł już końca. W trzeciej odsłonie role się odwrócą, a dotychczasowa antagonistka, czyli Abby (Kaitlyn Dever z "Lekomanii"), stanie się protagonistką.

Klacz Shimmer przeżyła w serialu "The Last of Us". Tak zginęła w grze

Wielu widzów zapewne nie wyobraża sobie kolejnego rozdziału bez Joela Millera, którego odgrywał Pedro Pascal ("Fantastyczna 4: Pierwsze kroki"). Wyniki oglądalności pokazują, że po śmierci bohatera, do której doszło w 2. odcinku sequela, część fanów zrezygnowała z oglądania dalszych odcinków. Niestety tej tragedii nie dało się uniknąć. Twórcy adaptacji wiedzieli dokładnie, kogo mogą uratować i postawili na uwielbianego przez wszystkich konia.

W grze od Naughty Dog klacz Shimmer pomagała mieszkańcom osady Jackson w patrolowaniu okolic. To na niej jeździła Ellie, gdy zaczęła się jej przygoda ze zwiadami. Zwierzę towarzyszyło protagonistce, gdy ta udała się do posiadłości Baldwinów, gdzie Abby najpierw torturowała, a potem zabiła Joela. Później razem z Ellie i jej sympatią Diną ruszyło do Seattle, by pomścić śmierć przemytnika.

W grze The Last of Us Part II Shimmer zginęła tuż po wjeździe do Seattle – wjechała w rozstawioną na drodze pułapkę minową, która złamała jej nogi. Ellie musiała patrzeć z boku, jak jeden z żołnierzy Frontu Wyzwolenia Waszyngtonu strzela klaczy w głowę.

Dina (Isabela Merced), Ellie (Bella Ramsey) i Shimmer w 2. sezonie "The Last of Us". Fot. materiał prasowy / Warner Bros. Discovery

Los okazał się dla serialowej Shimmer łaskawszy. W czwartym odcinku drugiego sezonu Ellie i Dina zostawiają konia w sklepie muzycznym. Od tamtej pory go już nie widzimy. Wiemy za to, że miejsce, w którym go pozostawiono, było względnie bezpieczne – dziewczyny sprawdziły, czy na terenie sklepu nie grasują nosiciele pasożytniczego grzyba z rodzaju kordyceps.

Nadmieńmy, że w hicie Naughty Dog Shimmer była symbolem nadziei i niewinności.

Fani pytają, kiedy 3. sezon serialu "The Last of Us"

Twórcy serialu – Craig Mazin i Neil Druckmann – od miesięcy sugerowali, że do pełnego opowiedzenia historii z gier The Last of Us Part I i The Last of Us Part II potrzeba więcej niż dwóch sezonów. Hit HBO dostał już zielone światło na trzecią odsłonę. Czego możemy się w niej spodziewać?

