Wyjazd w okresie Bożego Ciała ma wiele zalet. W większości krajów w Europie jest wtedy już bardzo ciepło, więc można spokojnie plażować. Równocześnie nie jest to jeszcze szczyt sezonu wakacyjnego (lipiec i sierpień), więc ceny bywają niższe, a na miejscu nie ma tłumów. I właśnie to wszystko w połączeniu z oszczędzeniem dnia urlopu przekonuje polskich turystów.

Turcja hitem na wakacje z all inclusive w Boże Ciało 2025

Travelplanet pokazało dane dotyczące rezerwacji polskich turystów na Boże Ciało. Z przekazanych przez nich danych wynika, że Polacy najchętniej będą w tym czasie wyjeżdżali do Turcji, którą wybrało 33,3 proc. turystów. Na drugim miejscu znalazła się Grecja z 15,8 proc. rezerwacji, a podium uzupełnia Egipt, który odwiedzi 11,4 proc. turystów. Warto dodać, że kraj ten będzie popularny także wśród Rosjan .

Różnica jest za to na kolejnych miejscach. Tuż za podium znalazła się bowiem Hiszpania (10,6 proc.), a dalej Bułgaria (7,8 proc.), która wg. Wakacje.pl nie mieściła się w czołowej piątce. Zaledwie 0,1 proc. traci do niej jednak Tunezja. W czołowej dziesiątce znalazły się kolejno także Cypr (3,2 proc.), Albania (2,6 proc.), Włochy (1,1 proc.) i Chorwacja (1 proc.).

All inclusive w Boże Ciało droższe niż rok temu, ale i tak tańsze niż urlop w Polsce

Z danych Travelplanet.pl wynika także, że za wyjazd na tegoroczne Boże Ciało zapłacimy więcej niż przed rokiem. Średnia cena rezerwacji wynosi obecnie ok. 3250 zł, podczas gdy w 2024 roku za taki urlop płaciliśmy ok. 2950 zł. 300 zł od osoby to duża różnica.