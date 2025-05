Patryk Z. to sprawca wypadku na imprezie w Krośnie. Nowe fakty o 27-latku

– On terroryzował Krosno. Policja sobie nie dawała z nimi rady i oni po prostu grali na nosie policji. No i jeździli jak szaleni. Miał filmik na Instagramie, jak 330 km/h jedzie ulicą Podkarpacką w Krośnie. Parę dni przed zdarzeniem, na Lotników w Krośnie, gdzie jest ograniczenie prędkości do 50 miał, 296 km/h – powiedział mieszkaniec Krosna.

Imprezie motoryzacyjnej, gdzie doszło do wypadku, patronował prezydent Krosna. – Kwestia patronatu jest moim osobistym problemem, bo z całą stanowczością stwierdzam, że sprawdziliśmy naszego klienta po to, aby sprawdzić, czy jest doświadczonym organizatorem tego typu imprez, bo to nie jest nasza pierwsza impreza, którą organizujemy na lotnisku w Krośnie. Rekomendacje, które uzyskałem, dawały mi jasną sytuację, stwarzały mi powód do udzielenia patronatu – stwierdził Piotr Przytocki.