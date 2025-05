W oficjalnym komunikacie władze Aleksandrii poinformowały o poważnych zakłóceniach w mieście. Silny wiatr powalił drzewa i pozrywał billboardy, a ulewy doprowadziły do podtopień wielu dróg. Na ulice wysłano zespoły ratunkowe, które usuwają gruzy i odpompowują wodę, aby jak najszybciej przywrócić normalny ruch.

To on obniżył temperaturę i sprowadził niskie, burzowe chmury, które spowodowały nawałnicę. Jak podkreślił Shaheen, zjawisko to nie było cyklonem, a szybko przemieszczającym się frontem atmosferycznym typowym dla zimy i wiosny.