Komenda Miejska Policji w Kaliszu poinformowała, że do zdarzenia doszło w sobotę 31 maja rano. Kilkanaście samochodów, które wjechały na leśną drogę, wzbudziło podejrzenia mundurowych, że może mieć to związek z tzw. ustawką, czyli nielegalną bójką pseudokibiców.

Oprócz policjantów z Kalisza w działania zaangażowali się funkcjonariusze z Poznania oraz innych jednostek. Na widok oznakowanych radiowozów grupa mężczyzn znajdująca się w lesie zaczęła uciekać, porzucając swoje samochody. Funkcjonariusze zatrzymali 23 osoby. Z ich strony nie padło logicznie brzmiące wyjaśnienie, co dokładnie robią w lesie.

Ustawka pod Kaliszem udaremniona. Policja zatrzymała 23 mężczyzn

W samochodach znaleziono rękawice bokserskie, ochraniacze "szczęki" oraz kominiarki z barwami i emblematami wskazującymi na przynależność do środowiska pseudokibiców.

Według ustaleń policji celem wrocławskich pseudokibiców było starcie z grupą kibiców z Kalisza, którzy mieli wkrótce wyjechać na mecz do Łodzi. Gdyby doszło do konfrontacji, mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu osób podróżujących drogą krajową nr 12.