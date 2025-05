Sławosz Uznański do misji przygotowuje się na... kwarantannie. "Mieszkamy na Florydzie"

Misja Axiom-4, w której udział weźmie polski astronauta dr Sławosz Uznański-Wiśniewski, została ponownie przełożona. Jak podaje TVN24, nowy termin startu to poniedziałek 9 czerwca, choć nie został on jeszcze oficjalnie potwierdzony. Polak aktualnie przebywa na kwarantannie. To standardowa procedura.