Eksperci od wielu dni obserwowali rozwój sytuacji na lodowcu Birch w Szwajcarii . W środę (28.05.25) stało się to, czego się obawiano: obciążony masami ziemi z góry powyżej lodowiec oderwał się i pogrzebał część małej wioski Blatten. Stało się "niewyobrażalne", jak powiedział burmistrz Blatten Matthias Bellwald na konferencji prasowej w sąsiedniej wiosce Ferden.

Dramatyczna sytuacja po zawaleniu się lodowca Birch w Szwajcarii

" Zmiany klimatu zniknęły z pola widzenia opinii publicznej. (…) Jednak gigantyczny obryw skalny w Szwajcarii może teraz zwrócić uwagę na tę kwestię. Nawet jeśli trudno jest przedstawić konkretne dowody, (...) istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że topnienie wiecznej zmarzliny wprawiło w ruch również tę górę. (…) Z technicznego punktu widzenia szwajcarskie władze i naukowcy radzą sobie z tym problemem w sposób wzorowy. To wręcz niewiarygodne, jak trafnie przewidzieli katastrofę. Ewakuacje mogły uratować setki istnień ludzkich. Należy jednak mieć nadzieję, że w przyszłości katastrofa ta posłuży jako sygnał ostrzegawczy dla społeczeństwa i polityków. Zmiany klimatyczne są widoczne we wszystkich możliwych i niemożliwych miejscach. Najwyższy czas zrobić z tym coś więcej" - czytamy. Gazeta "Frankfurter Rundschau" komentuje sprawę w podobny sposób:

"Osuwisko w szwajcarskim kantonie Valais przykuwa uwagę. Nawet ci, którzy nie mieszkają w górach, mogą współczuć mieszkańcom w wiosce Blatten. Stracili swój dom praktycznie z dnia na dzień. Na szczęście ewakuowano ich odpowiednio wcześnie. Eksperci i ratownicy od kilku dni spodziewali się osunięcia ziemi. Jednak zasięg katastrofy był zaskoczeniem. Tym bardziej daje do myślenia, że eksperci klimatyczni, tacy jak profesor Christophe Lambiel z Uniwersytetu w Lozannie, powiązali osunięcie się ziemi z globalnym ociepleniem. Ekspert od wiecznej zmarzliny wskazał, że pierwotnie trwale zamarznięta ziemia na północnych stokach Alp na wysokości ponad 3000 metrów znacznie się ociepliła w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Nawet jeśli 'naturalne' przyczyny mogły odegrać pewną rolę, jest to sygnał ostrzegawczy. Przy wzroście o 1,5 stopnia w porównaniu do czasów przedindustrialnych, konsekwencje globalnego ocieplenia mogą już teraz przerosnąć wszelkie możliwości adaptacyjne" – czytamy.