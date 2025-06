Polacy będą głosować w II turze wyborów prezydenckich poza miejscem zamieszkania

Zaskakująco wysoka jest zwłaszcza liczba wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania. To dzięki nim wyborcy mogą oddać głos w dowolnym lokalu wyborczym na terenie Polski, lub poza jej granicami. Z danych przekazanych przez PKW wynika, że na drugą turę wydano aż o 80 proc. więcej takich dokumentów, niż podczas pierwszej tury. To świadczy o tym, że frekwencja wyborcza w niedzielę może być rekordowo wysoka.