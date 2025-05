Na pierwszym miejscu Duda wymienił Adriana Zandberga. Prezydent kilkukrotnie określił lidera partii Razem jako "solidną firmę". – Szanuję Adriana Zandberga. Uważam, że to jest facet z zasadami. Ma swoje poglądy, te poglądy w wielu miejscach są inne niż moje, ale to jest solidna firma – mówił w Kanale Zero.