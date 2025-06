PKW o przykładach łamania ciszy wyborczej podczas II tury wyborów prezydenckich 2025

Sylwester Marciniak zaczął konferencję od przypomnienia, że lokale wyborcze będą otwarte do godziny 21:00. Zaapelował jednak, aby wyborcy nie zwlekali do końca z udziałem w wyborach. Wszystko dlatego, że

Głosowanie nie było jednak idealne. Odnotowano jeden przypadek dotyczący popełnienia przestępstwa. Dotychczas zgłoszono 88 przypadków ewentualnych wykroczeń. 77 dotyczyło usunięcia bezprawnego usunięcia baneru lub jego zniszczenia. – Jeżeli chodzi o wykroczenia określone w kodeksie wyborczym, to mamy 60 takich przypadków. 42 sytuacje dotyczą prowadzenia agitacji w czasie ciszy wyborczej, a kolejne 15 dotyczy niszczenia materiałów wyborczych. Generalnie wybory są bardzo spokojne – zaznaczył przewodniczący PKW Sylwester Marciniak.

Godziny otwarcia lokali wyborczych w wybory 2025 i konferencja PKW dotyczące frekwencji wyborczej

Konferencja PKW z godziny 10:00 była dopiero pierwszą zaplanowaną na niedzielę 1 czerwca. Kolejna powinna mieć miejsce o godzinie 13:30. W jej trakcie przedstawiciele komisji przedstawią dane dotyczące frekwencji wyborczej do godziny 12:00.

Przypominamy, że lokale wyborcze w niedzielę 1 czerwca będą otwarte do godziny 21:00, o ile nie dojdzie do przedłużenia ciszy wyborczej. Głos będzie można oddać jedynie w lokalu, w którym jesteśmy ujęci w spisie wyborców. Jeżeli nie jesteś pewien, gdzie znajduje się twój lokal wyborczy możesz to sprawdzić w aplikacji mObywatel w zakładce wybory.