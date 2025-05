Tak gra Arabella Stanton, czyli nowa Hermiona Granger (WIDEO)

" Stanton to idealna Hermiona . Burza brązowych włosów, większe niż przeciętnie zęby i błysk w oku podobny do tego, jaki na początku kariery miała Emma Watson. (...) Koloru skóry Hermiony nie sprecyzowano na papierze, a już tłum "tolerancyjnych" fanów "Harry'ego Pottera" rzucił się na jej nową odtwórczynię, bo nie jest tak biała, jak sobie wyobrażali" – pisaliśmy w naTemat.

W 2023 roku Arabella Stanton zaklepała sobie rolę obdarzonej magicznymi mocami Matyldy w westendowskim musicalu na podstawie powieści dziecięcej Roalda Dahla. Rok później wystąpiła na londyńskiej scenie w kolejnej muzycznej sztuce pod tytułem "Starlight Express", do którego muzykę stworzył legendarny Andrew Lloyd Webber.

Tuż po ogłoszeniu wyniku castingu do "Harry'ego Pottera" sieć obiegły dwa nagrania z udziałem aktorki – jedno z przedstawienia "Matylda", drugie z przesłuchania (najprawdopodobniej do tego samego musicalu). Drugi klip udowadnia, że fani przygód małych czarodziejów nie mają się czego obawiać – Stanton ma talent aktorski i głos podobny do swojej poprzedniczki.