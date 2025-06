W niedzielę 1 czerwca o godz. 13:30 szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak rozpoczął kolejną konferencję dotyczącą II tury wyborów na prezydenta RP. W jej trakcje poinformował, że frekwencja do godziny 12:00 wyniosła 24,83 proc. Największą liczbę wyborców odnotowano w Lublinie (28,92 proc.), Toruniu (27,99 proc.) i Bydgoszczy (27,67 proc.). Natomiast w skali województw na czele wysunęło się województwo małopolskie (27,27 proc.).

Remigiusz Mróz zachęca do pójścia na wybory prezydenckie

31 maja, gdy zaczęła się cisza wyborcza, Remigiusz Mróz zamieścił w mediach społecznościowych wpis zachęcający niezdecydowanych do pójścia do urn. "Czy pójście jutro na wybory może być niebezpieczne? Owszem. Gmina bowiem, w której frekwencja okaże się najwyższa, stanie się miejscem zbrodni w jednej z moich nadchodzących książek" – napisał na portalu X.

"Zabierajcie więc do urn wyborczych znajomych, rodzinę i przypadkowych przechodniów. Warto. I to bynajmniej nie dlatego, by w okolicy pojawili się nasi ulubieni śledczy" – dodał autor powieści "Kasacja" i "Langer".