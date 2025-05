Remigiusz Mróz przyzwyczaił czytelników do szybkiej akcji, nieoczywistych bohaterów i fabularnych twistów. Seria z Piotrem Langerem to jedno z jego bardziej kontrowersyjnych i zarazem intrygujących dzieł.

W przeciwieństwie do klasycznych kryminałów, nie śledzimy bowiem działań detektywa czy prawniczki – tylko... seryjnego mordercy. Owszem, w książkach pojawia się również dobrze znana fanom Chyłka (trzytomowy "Langer" to spin-off bestsellerowej serii Mroza), ale tym razem to Langer gra tutaj pierwsze skrzypce.

O czym jest "Langer"? To nowy polski serial SkyShowtime

Czy warto obejrzeć "Langera"? Widzowie krytykują

Choć produkcja przyciąga uwagę intrygującym tematem i znaną obsadą, opinie widzów po dwóch odcinkach są dość krytyczne i to one przeważają w serwisie filmowym Filmweb. Widzowie miażdżą seriale, ale chwalą Jakuba Gierszała, nie podoba im się też Paderborn w wersji Piotra Adamczyka.

"Pierwszy odcinek jak był ciekawy, to drugi to już tragedia... Dialogi pisane na kolanie, już ja bym lepsze napisał... Aktorstwo drewniane, na plus tylko główny nasz bohater czyli tytułowy Langer", "Lepsze niż 'Forst', gorsze niż 'Chyłka'. I chyba tyle. Jeśli nie jesteś fanem książek Mroza nie oglądaj bo będzie to dla ciebie strata czasu. Jeśli jesteś fanem to w sumie też przemyśl. Nudy, drewniane aktorstwo, słaba reżyseria i montaż. Zmarnowany potencjał" – piszą internauci.