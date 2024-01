"Forst" już na Netfliksie! Nie zgadniecie, kogo zagrał Remigiusz Mróz

Paweł Mączewski

N a Netfliksie można już oglądać "Forst", serial kryminalny z Borysem Szycem w roli tytułowej. To jedna z największych premier polskiego Netfliksa w styczniu i zarazem ekranizacja powieści Remigiusza Mroza. Co ciekawe, przez chwilę fani autora będą mogli zobaczyć go także na ekranie.