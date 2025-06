Rafał Trzaskowski wygrał wybory prezydenckie według exit poll Fot. Marcin Stępień / Agencja Gazeta

REKLAMA

Mamy już nowego prezydenta?

Sergiusz Trzeciak: Jestem bardzo ostrożny komentując wyniki exit poll. Szczerze mówiąc, to zdziwił mnie entuzjazm Rafała Trzaskowskiego. Jego szanse są dużo większe niż Karola Nawrockiego, ale pamiętajmy – exit poll mogą się mylić. Piłka wciąż jest w grze.

Jest na żyletki: różnica w exit poll to 0,6 pkt. procentowego, ponad 120 tys. głosów.

Pamiętajmy, że mówimy o badaniu sondażowym, w którym błąd pomiaru wynosi 2 proc., dlatego na miejscu sztabu Trzaskowskiego tak bym się nie cieszył. Chociaż oczywiście mają większe powody do świętowania niż sztab Nawrockiego.

REKLAMA

Mina Kaczyńskiego zdradziła, że spodziewał się lepszego wyniku.

Ale Jarosław Kaczyński też powtarzał: "Tej nocy, która przed nami, wygramy te wybory".

Niezależnie od tego, kto wygra wybory: jesteśmy bardzo podzieleni. Widać, że polaryzacja doprowadza do takiego magicznego podziału "50 na 50". Zarówno Trzaskowski, jak i Nawrocki powiedzieli, że chcą być "prezydentem wszystkich Polaków".

Pamiętajmy, że pomimo wielu obciążeń Karola Nawrockiego, wynik exit poll jest na żyletki. To oznacza, że Koalicja Obywatelska może za dwa lata przegrać wybory parlamentarne. Jeśli Trzaskowski zostanie prezydentem, to nie będzie już argumentu: "PiS czy prezydent zablokują". Będzie za to bardzo duża odpowiedzialność. Nie będzie można zrzucić winy na PiS – niezależnie od tego, czy są winni.

REKLAMA

Co się jeszcze może zmienić w rozkładzie głosów?

Bardzo ciekawe, jak głosowała zagranica: w jakiej proporcji były to głosy Europy, w jakiej Stanów Zjednoczonych. Może się okazać, że to zagranica zdecyduje o wyniku wyborów.

Na korzyść którego z kandydatów?

Nie robiłem żadnej analizy, ale intuicja podpowiada mi, że to byłby Rafał Trzaskowski. Z tych badań także wynika, że elektorat Trzaskowskiego bardziej się zmobilizował.

Wychodzi na to, że Trzaskowski zmobilizował i zachęcił więcej niegłosujących w pierwszej turze (55,5 proc.; Nawrocki – 45,5 proc.).

REKLAMA

Jeżeli chodzi o transfery kandydatów, to w tej analizie nie uwzględniono tych, którzy dostali po 2 proc. W takiej sytuacji uważam, że zdecydowanie byłby to Karol Nawrocki.

Cały czas się zastanawiam, czy late poll...

... nie pokażą, że jednak prezydentem będzie Karol Nawrocki?

Daję mu mniejszą szansę – w okolicach 20 proc. Ale nie wykluczałbym scenariusza, że Nawrocki może jeszcze zostać prezydentem. Niezależnie od tego, czy wygra, czy przegra, to jego pozycja jest bardzo wysoka.

Jaki los czeka Nawrockiego, jeśli nie zostanie prezydentem?

Nawrocki ma cechę, która pomaga w polityce – jest bardzo zdeterminowany. Może nawet bardziej niż Morawiecki. I tę jego determinację było widać w tej kampanii bardziej niż u Trzaskowskiego.

Czyli byłby dobrym funkcjonariuszem PiS? Zbudowałby własne zaplecze?

Nawrockiemu będzie trudno zbudować własne zaplecze, bo on jest jednak w PiS outsiderem. Moim zdaniem bardzo dużo się nauczył, szybko się wyrabia, jest plastyczny.

Do uformowania jak z plasteliny.

O ile na początku słabo wypadał, to ostatnio szło mu nieźle. Ludzie, którzy mają determinację, bardzo szybko potrafią się czegoś nauczyć. Jeśli do tego dodamy – o czym mówią jego przeciwnicy – bezwzględność, to Nawrocki może się odnaleźć w polityce lepiej, niż by się wydawało. On nie usunie się w cień.

REKLAMA

Co na ostatniej prostej kampanii mogło zaszkodzić Nawrockiemu? Snusy, udział w procederze sutenerskim?

Myślę, że zdecydowanie to materiały Onetu, które ukazały się w ostatnich dniach kampanii, mogły zaszkodzić Nawrockiemu. Nawet jeżeli to nie spowodowało transferów na Trzaskowskiego, to mogło wpłynąć np. na oddanie nieważnego głosu.

Może być też tak, że Trzaskowski wygra, ale niewielką przewagą głosów. I to też jest dla nich sygnał ostrzegawczy.

Czy Trzaskowskiemu uda się posklejać Polskę, jeśli wygra o włos?

Podziały są bardzo głębokie. Pomimo tych różnych oskarżeń pod adresem Nawrockiego, jego poparcie jest sygnałem ostrzegawczym dla rządu Tuska.

REKLAMA

Myślę, że Tusk będzie chciał – mówiąc dyplomatycznie – przywołać do porządku swoich koalicjantów. Wykona więc zapewne próbę przeprowadzenia rekonstrukcji rządu.

Jak wygrana Trzaskowskiego wpłynie na kolejne wybory parlamentarne?

To nie będą łatwe wybory dla Koalicji Obywatelskiej. Może się zdarzyć, że przy tym rozkładzie sił za dwa lata będzie zmieniona koalicja.

Gdyby Nawrocki został prezydentem, to zapewne blokowałby wszystko. I to byłaby "wojna". Jeśli prezydentem będzie Trzaskowski, to przez dwa lata będziemy mieć względny spokój. Ale jeżeli KO nie wykorzysta tego czasu, by przekonać Polaków, to wtedy znów będzie "wojna". Wchodzimy w burzliwy proces. Nie jestem optymistą, jeśli chodzi o zakopywanie rowów.

REKLAMA

Rafał Trzaskowski przez cały czas mówił, że nie będzie długopisem Tuska. Zapewniał, że z miejsca podpisze blokowane przez Dudę ustawy, jak np. liberalizacja aborcji. Wybije się na niezależność?

To bardzo ciekawe pytanie. Pamiętajmy, że Donald Tusk jest doświadczonym politykiem. Potrafi grać i podporządkować sobie ludzi. Widzieliśmy, jak po powrocie z Brukseli przejął władzę w partii.

Jeśli Trzaskowski podporządkowałby się Tuskowi, to naraża się na krytykę. Jeżeli wszedłby z nim w konflikt, to też będą napięcia i rozgrywki wewnętrzne.

Obserwując politykę od wielu lat, uważam, że partie nie przegrywają wyborów ze względu na konkurencję, ale problemy wewnętrzne. Te napięcia będą na pewno rzutować na kondycję tych formacji.

REKLAMA

Z punktu widzenia KO kluczowe jest, co zrobią w czasie tych kolejnych dwóch lat. Bo jak Trzaskowski będzie prezydentem, to skończą się wymówki. Ludzie oczekują sprawczości. A w czasie dwóch lat rządów KO ta sprawczość była ograniczona.