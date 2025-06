Jeśli nie lubisz komedii romantycznych, to znak. Oto, co mówi o twoim związku

Agnieszka Miastowska

C hoć komedie romantyczne od lat cieszą się niesłabnącą popularnością, coraz więcej osób zaczyna dostrzegać ich szkodliwy wpływ na postrzeganie relacji międzyludzkich. Jeśli więc nie przepadasz za tym gatunkiem, może to świadczyć o twoim bardziej realistycznym podejściu do związków i zdrowych oczekiwaniach wobec partnera. Oto, co dokładnie mówi ta zielona flaga.