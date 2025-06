2 czerwca IMGW opublikował komunikat . "Silny deszcz z burzami 1 stopień. Umiarkowane opady deszczu, okresami silne do 40 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h. Możliwy grad" – czytamy w serwisie X. Ostrzeżenia obowiązują w poniedziałek w godzinach 13:00–23:00 i dotyczą następujących województw:

dolnośląskie (południowe powiaty), śląskie, łódzkie (część południowo-zachodnia), opolskie, mazowieckie (okolice Radomia), świętokrzyskie, małopolskie (powiaty wyłączone z ostrzeżenia 2. stopnia), lubelskie.

W tych regionach przewiduje się burze z opadami od 20 do 35 mm, lokalnie nawet do 45 mm. Wiatr może osiągać prędkość do 70 km/h, możliwe są także opady gradu.

IMGW wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia dla południa Polski

powiat proszowicki powiat wielicki powiat krakowski Kraków powiat bocheński powiat brzeski powiat limanowski powiat myślenicki powiat suski powiat wadowicki powiat nowotarski powiat tatrzański powiat nowosądecki Nowy Sącz powiat tarnowski

powiat kazimierski powiat buski powiat staszowski powiat sandomierski

powiat janowski powiat biłgorajski powiat zamojski Zamość powiat tomaszowski powiat hrubieszowski powiat lubaczowski

