Na niedzielę 1 czerwca pogoda przygotowała nam istny spektakl . Dzień zaczął się ciepło i niewinnie, jednak to tylko delikatny wstęp do tego, co przyniosą popołudnie, wieczór i noc. W dużym skrócie w prognozach są burze superkomórkowe, opady gradu, trąby powietrzne a na koniec zorza polarna. Wszystko będzie zmieniało się z godziny na godzinę.

Pogoda na niedzielę 1 czerwca. IMGW wydało ostrzeżenia I stopnia

To jednak nie koniec. Komórki niosące wyładowania, ale i potężne opady z sumą sięgającą 20-30 mm będą bardzo szybko przesuwać się w głąb kraju. Od godziny 14:00 grzmieć, lać, ale i sypać gradem może w Polsce centralnej, a od godziny 16:00 do końca dnia ostrzeżenia nie będą dotyczyły jedynie północno-wschodnich regionów Polski (części woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego).

Jak dodają Polscy Łowcy Burz, średnica gradzin wyniesie ok. 2-3 cm, okazjonalnie dochodząc do 4 cm. Nie będzie to zatem zjawisko tak intensywne, jak sobotnia burza w egipskiej Aleksandrii. Równocześnie jednak istnieje marginalne ryzyko wystąpienia lokalnych trąb powietrznych. Większe będą za to szanse na lokalne podtopienia, choć i te nie powinny być częste.