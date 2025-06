W ubiegłym roku Eurowizję wygrał Andria Putkaradze z Gruzji, wykonawca piosenki zatytułowanej "To My Mom". 23. Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci odbędzie się zatem Tbilisi. Finał zaplanowano na 13 grudnia 2025 roku.

W jaki sposób została wyłoniona na reprezentantkę naszego kraju na Eurowizji?

Do tej pory wybór reprezentanta Polski na Eurowizji Junior odbywał się podczas specjalnego wydania programu "Szansa na sukces". Od teraz będzie inaczej. TVP ogłosiła, że to laureat lub laureatka pierwszego miejsca w formacie "The Voice Kids" dostanie jednocześnie możliwość występu w słynnym konkursie.

"Wybór Marianny to zwiastun zmiany w sposobie wyłaniania polskich reprezentantów w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior – w kolejnej dziewiątej edycji programu 'The Voice Kids' zwycięzca lub zwyciężczyni talent show, oprócz statuetki, kontraktu fonograficznego oraz nagrody pieniężnej, automatycznie będzie reprezentować Polskę na międzynarodowej scenie dziecięcej Eurowizji" – przekazano w oficjalnym komunikacie TVP.

To dlaczego w takim razie Zofia Wójcik – zwyciężczyni ostatniego sezonu "The Voice Kids" nie pojedzie do Gruzji? Wszystko przez to, że nie spełniła warunków regulaminu europejskiego konkursu w kwestii wieku. 13 grudnia tego roku będzie miała skończone 15 lat, a w imprezie mogą uczestniczyć tylko dzieci w wieku od 9 do 14 lat. Na jej miejsce "wskoczyła" więc Marianna Kłos.