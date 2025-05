Przypomnijmy, że w ubiegłym roku (dokładnie w połowie listopada) dzieci zaśpiewały swoje eurowizyjne propozycje w Madrycie. Polskę reprezentował wówczas Dominik Arim. 11-latek z piosenką "All Together" uplasował się na miejscu 12. Zwyciężył Andria Putkaradze z Gruzji, który wykonał utwór "To My Mom".