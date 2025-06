Jonathan Joss był rdzennym Amerykaninem. Wywodził się z plemion Komanczów i Apaczów. Grywał w westernach ("Prawdziwe męstwo", "Siedmiu wspaniałych"). W telewizji mogliśmy go oglądać w "Strażniku Teksasu" i "Parks and Recreation". Przez lata podkładał też głos pod postać Johna Redcorna w serialu animowanym "Bobby kontra wapniaki".

Kilka miesięcy temu poślubił swojego długoletniego partnera Tristana Kern de Gonzalesa. Obaj w mediach społecznościowych wspominali, że nieraz byli ofiarami ataków werbalnych z powodu swojej orientacji. W styczniu spłonął dom Jossa w San Antonio w Teksasie. Jego ukochany oskarżył wówczas o to miejscowych, którzy od dłuższego czasu "mieli im grozić".

Joss został postrzelony. Wszystko widział jego mąż

1 czerwca nieopodal zniszczonego budynku doszło do strzelaniny. Kule trafiły w ciało Jossa kilka razy. Mimo szybkiej interwencji służb nie udało się go uratować. Sprawca 56-letni Sigfredo Alvarez Ceja został zatrzymany. To ponoć ich sąsiad. Świadkiem tego zdarzenia był mąż gwiazdora.