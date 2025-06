Akcja odbyła się w czwartek 29 maja. Zatrzymany 30-letni Konrad K. ma na koncie kilka nieudanych prób zdobycia mandatu, m.in. kandydował do Rady Powiatu Limanowskiego.

Działacz Konfederacji zatrzymany przez policję. Zabezpieczono narkotyki i amunicję

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu podała, że w należących do 30-latka lokalach zabezpieczono łącznie 2 kg mefedronu, 47 sztuk amunicji, dwie wagi elektroniczne oraz znaczne ilości leków, do zakupu których wymagana jest recepta.

Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty udziału w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych i leków opioidowych. Za to przestępstwo grozi kara do 8 lat więzienia. Konradowi K. dodatkowo postawiono zarzuty posiadania amunicji oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej.