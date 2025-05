Jak podaje "Super Express", u kandydata PiS na prezydenta nie wykryto substancji niedozwolonych. Dziennik pisze, że Nawrocki poddał się testom na obecność substancji niedozwolonych we wtorek w Rzeszowie. Do badania pobrane zostały próbki moczu, które oddawane były w obecności pracowników laboratorium.

Nawrocki zaapelował też do swojego konkurenta Rafała Trzaskowskiego, by wykonał podobny test. W galerii publikujemy wyniki testów, jakie przeprowadził kandydat popierany przez PiS.

Czemu Nawrocki poszedł na testy?

Najpierw kandydat PiS kłamał, że była to guma do żucia. Potem wyszło na jaw, że kandydat PiS zażył... saszetkę nikotynową. Jego zachowanie wywołało dyskusję i oburzenie.

Nawrocki zapowiedział więc, że – aby rozwiać wątpliwości – podda się testowi na obecność narkotyków w organizmie. Nie omieszkał wezwać do tego samego swojego rywala, Rafała Trzaskowskiego. Jego sztab od razu zaczął rozsiewać komunikaty, że jeśli Trzaskowski nie podda się testom, to znaczy, że ma coś do ukrycia.

– Zapytajcie się pana Karola, co on wczoraj robił. Niech pan Karol się tłumaczy – rzucił Trzaskowski w odpowiedzi na pytania , czy podda się testom na obecność substancji psychoaktywnych w organizmie.

Bardzo krótkiej i celnej odpowiedzi na to pytanie udzielił Krzysztof Stanowski, do niedawna jeden z kandydatów do urzędu prezydenta, nie pałający przesadną sympatią do Rafała Trzaskowskiego, wielokrotnie ostro go krytykujący.