Nowe wieści o Open'er Festiwalu 2025. Organizatorzy ogłosili kolejne zaskakujące gwiazdy

Tegoroczny sezon festiwalowy trwa w pełni. Niektórzy z niecierpliwością czekają także na wielką imprezę muzyczną w Gdyni. Mowa o Open'er Festivalu. Organizatorzy stopniowo odkrywali karty w kwestii line-upu. Teraz do gwiazd, które pojawią się na scenach, dołączyli m.in. Girl In Red, Kaśka Sochacka, Little Simz, Pezet i Ravyn Lenae. Oto szczegóły.