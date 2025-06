Świadczenie wspierające jest wypłacane od zeszłego roku. Ile wynosi w czerwcu 2025? Fot. Lukasz Wadolowski / Agencja Wyborcza.pl

W 2024 roku weszło w życie nowe świadczenie wspierające. Urzędy od początku były zasypywane wnioskami o wypłatę pieniędzy, bo było o co walczyć: miesięcznie to nawet kilka tysięcy złotych, które pomogą częściowo pokryć koszty związane z niepełnosprawnością.

Jakie warunki trzeba spełniać, by otrzymywać świadczenie wspierające?

Pod uwagę nie jest brane kryterium dochodowe. Tzn. pieniądze możemy otrzymywać bez względu na zarobki, dochody czy np. inne świadczenia.

trzeba mieć przynajmniej 18 lat mieszkać w Polsce posiadać orzeczenie o niepełnosprawności lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji uzyskać decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia od wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON)

Wzory wniosków (trzeba je złożyć do ZUS, który zajmuje się wypłatami) i wskazówki znajdziemy na stronie rządu.

Od 1 stycznia 2025 r. świadczenie wspierające jest dostępne dla kolejnej grupy osób. Z kolei w marcu tego roku, dzięki waloryzacji, wzrosła wysokość świadczenia.

Świadczenie wspierające. Ile wynosi w 2025 r.?

Wysokość świadczenia wspierającego wynosi od 40 do 220 proc. aktualnej wysokości renty socjalnej. Odpowiada to poziomowi potrzeby wsparcia. W zeszłym roku o nowe świadczenie mogły ubiegać się tylko osoby, które mają 87-100 punktów w skali Barthel. Jednak w tym roku tę możliwość otrzymały też osoby, które mają od 78 do 86 punktów.

Renta socjalna po marcowej waloryzacji wzrosła do 1878,91 zł. Poniżej możemy więc zobaczyć, ile ZUS przelewa pieniędzy w zależności od potrzeby wsparcia. Maksymalnie można otrzymać zatem 4133,60 zł.

220 proc. renty socjalnej – za potrzebę wsparcia na poziomie od 95 do 100 punktów – 4133,60 zł 180 proc. renty socjalnej – za potrzebę wsparcia na poziomie od 90 do 94 punktów – 3382,04 zł 120 proc. renty socjalnej – za potrzebę wsparcia na poziomie od 85 do 89 punktów – 2254,69 zł 80 proc. renty socjalnej – za potrzebę wsparcia na poziomie od 80 do 84 punktów – 1503,13 zł 60 proc. renty socjalnej – za potrzebę wsparcia na poziomie od 75 do 79 punktów – 1127,35 zł 40 proc. renty socjalnej – za potrzebę wsparcia na poziomie od 70 do 74 punktów – 751,56 zł

Wypłata świadczenia wspierającego. Harmonogram na czerwiec 2025

ZUS przelewa świadczenie wspierające w transzach: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 dnia miesiąca. Jednak jeśli dzień wypłaty wypada w dzień wolny od pracy, ZUS wypłaca pieniądze dzień wcześniej.

Zatem w pierwszym tygodnia czerwca 2025, to świadczenie jest wypłacane w trzech partiach: w poniedziałek (2 czerwca), środa (4 czerwca) i w piątek (6 czerwca, zamiast soboty 7 czerwca).

2 czerwca (poniedziałek) 4 czerwca (środa) 6 czerwca (piątek) – za 7 czerwca 9 czerwca (poniedziałek) 12 czerwca (czwartek) 13 czerwca (piątek) – za 14 czerwca 16 czerwca (poniedziałek) 18 czerwca (środa) 20 czerwca (piątek) 20 czerwca (piątek) – za 22 czerwca