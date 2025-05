Klasa średnia w Polsce. Ile trzeba zarabiać, by być w klasie średniej?

Z badań CBOS wynika, że aż 77 proc. Polaków uważa się za klasę średnią. To całkiem sporo, biorąc pod uwagę, jak bardzo rozmyta jest ta kategoria. Spośród nich 46 proc. wskazuje, że należy do klasy średniej właściwej, 14 proc. do niższej, a 17 proc. do wyższej.