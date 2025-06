Około godziny 20:25 we wtorek prezydent-elekt Karol Nawrocki wszedł do Pałacu Prezydenckiego, gdzie spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. Spotkanie miało miejsce tuż po jego zwycięstwie w niedzielnych wyborach, w których pokonał Rafała Trzaskowskiego.

Spotkanie Dudy i Nawrockiego

"Niech żyje Polska" – dodano do nagrania, które pokazuje powitanie Dudy i Nawrockiego.

– Przygotowuje się (Karol Nawrocki-red.) do spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą. (...) Bezpośrednio po wywiadzie w Polsacie udam się na to spotkanie, będę towarzyszył prezydentowi elektowi – mówił wcześniej szef jego sztabu Paweł Szefernaker w rozmowie w "Gościu Wydarzeń" w Polsat News.

– Jest wiele tematów, które trzeba omówić, dotyczących i tych spraw związanych z kontynuacją urzędu, i z tym, jak to wszystko przeprowadzić. (…) Cieszę się, że w takiej dobrej atmosferze będzie ten urząd przekazany prezydentowi Karolowi Nawrockiemu – wyjaśnił.

Nawrocki zabrał głos po wyborach

Przypomnijmy, że w poniedziałek (2 czerwca) na koncie Karola Nawrockiego na X pojawił się obszerny wpis. To był pierwszy komentarz prezydenta-elekta po ogłoszeniu oficjalnych wyników przez PKW. Kandydat PiS zdobył 50,89 proc. i to on na początku sierpnia przejmie schedę po Andrzeju Dudzie.