Spotkanie Dudy z Nawrockim trwało ponad godzinę. Prezydent-elekt zawitał do Pałacu Prezydenckiego ok. 20:30, wychodził po godzinie 22. Podczas odjazdu zakomunikował dziennikarzom, że było "przyjemnie".

O czym rozmawiali Duda z Nawrockim?

– Sądzę, że mu się to należy i sam mu będę to sugerował, żeby po prostu to zrobił i żeby nie przejmował się na razie krajową polityką i tym, co się dzieje – mówił Duda.