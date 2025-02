Spotkałeś taką pikietę pod Lidlem? Wyjaśniamy, co się dzieje Fot. Artur Szczepanski/REPORTER

Akcje protestacyjne odbywają się przed sklepami Lidla w różnych lokalizacjach w Polsce.

"W związku z tym, że kierownictwo polskiej odnogi Lidla pozostaje głuche na nasze prośby i apele, zdecydowaliśmy po raz kolejny wyjść na ulice polskich miast, żeby informować Polaków o planach inwestycyjnych tej firmy w Gietrzwałdzie" – zapowiedzieli organizatorzy. Manifestacje odbywają się – w zależności od lokalizacji – między godz. 8 i 18.

Protesty przed sklepami Lidla. O co chodzi?

Jak już informowaliśmy, o centrum dystrybucyjnym Lidla, które ma powstać pod Gietrzwałdem, zrobiło się głośno w styczniu 2023 roku. Jak pisała w naTemat Katarzyna Zuchowicz, wtedy Polska usłyszała o petycji, którą część mieszkańców uruchomiła w proteście przeciwko jego budowie.

"Na naszych oczach dzieje się historia. Nasza piękna miejscowość z cudownym warmińskim klimatem, panującym tu spokojem oraz pięknym krajobrazem przestaje istnieć w tej formie" – apelowali.

Co na protest sam Lidl? "W związku z decyzją administracyjną obecnie nie prowadzimy żadnych prac związanych z potencjalną inwestycją Lidl Polska we wskazanej lokalizacji. Chcemy podkreślić, że na wspomnianym terenie miałoby potencjalnie powstać centrum dystrybucji Lidl Polska. Informacje o planowanym składowisku odpadów są fałszywe" – przekazała Aleksandra Robaszkiewicz, dyrektorka ds. Corporate Affairs and CSR Lidl Polska, co cytuje portal dlahandlu.pl.

Tak do sprawy odnosi się Lidl

Przedstawicielka Lidla podkreśliła też, że "główną funkcją potencjalnego obiektu byłaby dystrybucja przede wszystkim produktów spożywczych do kilkudziesięciu sklepów Lidl Polska zlokalizowanych w województwie warmińsko-mazurskim oraz części województw ościennych".

Sam Gietrzwałd to nieduża wieś, siedziba gminy, która liczy ponad 6 tys. mieszkańców. Ale ma symboliczne dla wielu osób znaczenie, bo to miejsce kultu Matki Boskiej, do którego ciągną pielgrzymi z Polski i nie tylko.

"Gietrzwałd stał się sławny dzięki Objawieniom Matki Bożej, które miały miejsce dziewiętnaście lat po Objawieniach w Lourdes i trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Głównymi wizjonerkami były: trzynastoletnia Justyna Szafryńska i dwunastoletnia Barbara Samulowska. Obie pochodziły z niezamożnych polskich rodzin. Matka Boża przemówiła do nich po polsku, co podkreślił ks. Franciszek Hipler, "w języku takim, jakim mówią w Polsce" – czytamy na stronie lokalnego sanktuarium.