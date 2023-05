Nietypowy protest w Gietrzwałdzie. Uczestnicy stanęli w obronie Matki Boskiej

W Gietrzwałdzie odbył się protest. Fot. Facebook / Adam Jerzy Socha

Setki osób z różnych części kraju przyjechało do Gietrzwałdu, manifestując przeciwko budowie Lidla w miejscu objawień maryjnych

Ta sprawa od kilku tygodni rozgrzewa mieszkańców Gietrzwałdu. Emocje i poglądy na budowę Lidla w 6-tysięcznej gminie relacjonowała w naTemat Katarzyna Zuchowicz. Jak wskazała, takiej wojny w Polsce jeszcze nie było.

O przebiegu protestu poinformował serwis olsztyn.com.pl. 200 osób zwożonych autokarami z całego kraju najpierw stawiło się na mszy świętej w gietrzwałdzkim sanktuarium. Następnie zgromadzeni udali się pod krzyż w pobliże miejsca, gdzie ma być wybudowane centrum dystrybucyjne.

Manifestujący mówili nie tylko o wymiarze religijnym, ale także środowiskowym. Uznali, że Lidl zrobi z lokalnego środowiska "śmietnik".

"Chrońmy Tronu Naszej Matki przed zbezczeszczeniem przez śmietnisko Lidla, do którego mają być zwożone 154 tysiące ton odpadów rocznie, w tym odpadów niebezpiecznych dla życia i zdrowia" – czytamy w komunikacie grupy protestacyjnej.

"Jest to miejsce, w którym Matka Boża objawiła się 160 razy, jedyne w Polsce uznane przez Kościół. Zatem miejsce to wraz z całą okolicą jest uświęcone" – dodali organizatorzy przedsięwzięcia.

– Teraz z tego miejsca turyści i pielgrzymi będą widzieli betonowe hale. A jeśli zgodzimy się na postawienie jednej hali, to zaraz będzie i druga, i trzecia, i czwarta. I ten teren zaraz zamieni się w przemysłowe przedmieścia – powiedział w rozmowie z naTemat jeden z mieszkańców.

Matka Boska objawiła się

tu Polakom w czasie zaborów. Mówiła po polsku na ziemiach należących do Prus. Narodził się duch dążenia do niepodległości. Do

Gietrzwałdu

były pielgrzymki z terenów pod zaborami. W momencie, gdy niemiecka korporacja robi tu magazyny, wyobrażam sobie, co musi czuć część Polaków, katolików.

Mieszkanka Gietrzwałdu

W rozmowie z naTemat