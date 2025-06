Polacy tylko czekali na tę promocję w McDonald's. Teraz ceny burgerów są do zniesienia

Do McDonald's powróciła promocja Hit Maka. Dzięki niej można zjeść kultowe pozycje z menu w niższej cenie. I to akceptowalnej, bo w ostatnim czasie koszt jedzenia w tej sieci poszybował mocno w górę. Chętnych nadal tam nie brakuje, ale nie jest to już to samo co kiedyś.