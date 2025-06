W obsadzie znalazły się również tak głośne nazwiska, jak Jerzy Skolimowski, Krystyna Janda, Zofia Wichłacz, Ilona Ostrowska, Paulina Gałązka, Piotr Polak, Jan Peszek, Jadwiga Jankowska-Cieślak, Marianna Zydek i Tomasz Włosok. Za kamerę stanął Jacek Borchuch ("Wszystko, co kocham").

"Doskonały w roli Czułego jest Borys Szyc, który w końcu, po latach bycia na nieco dalszym planie, pokazuje, na co go stać. Aktor, który sam walczył z uzależnieniem, jest fenomenalny w roli tego mężczyzny-dzieciaka i nie można oderwać od niego wzroku. (...) Ale nie tylko Szyc, świetny scenariusz i sprawna reżyseria sprawiają, że "Warszawianka" jest triumfem. Doskonałe są zdjęcia Piotra Uznańskiego, który znakomicie pokazuje różne oblicza Warszawy (...)" – pisaliśmy w naszej recenzji w naTemat .

Najlepsze seriale Jakuba Żulczyka

Wspomniany scenariusz "Warszawianki" napisał Jakub Żulczyk , jeden z najważniejszych polskich pisarzy i scenarzystów ostatnich lat. 41-latek zasłynął bezkompromisowym stylem, ostrym językiem i zdolnością do opisywania mroku współczesnej Polski – zarówno wielkomiejskiej, jak i prowincjonalnej.

W jego twórczości, zarówno literackiej, jak i tej serialowej, często powracają motywy samotności, uzależnień, przemocy i rozpadu więzi międzyludzkich (obecne również w serialu z Szycem), a bohaterowie Żulczyka to zwykle ludzie pogubieni, żyjący na granicy prawa, moralności i emocjonalnego wyczerpania. Klimat jest surowy, gęsty, emocjonalnie intensywny.

Brzmi intrygująco? Przy okazji premiery "Warszawianki" na Netfliksie przypominamy inne seriale, przy których Jakub Żulczyk maczał palce – czy to jako autor książki, czy scenarzysta. Kolejność nieprzypadkowa.

4. Wzgórze psów (2025, Netflix)

To serialowa adaptacja głośnej powieści Żulczyka, który napisał również do niej scenariusz (razem z Piotrem Domalewskim). Główny bohater (Mateusz Kościukiewicz) wraz z żoną (Jaśmina Polak) przyjeżdża do rodzinnej miejscowości na Mazurach i wikła się w lokalną intrygę, pełną przemilczanych krzywd, zbrodni i rodzinnych sekretów.