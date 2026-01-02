ile zapłacimy za paszport w konsulacie?
Podniesienie stawek za paszport w polskich konsulatach na całym świecie

Od początku stycznia 2026 Ministerstwo Spraw Zagranicznych wprowadziło znaczące podwyżki opłat konsularnych. Mowa między innymi o paszportach, za których wydanie zapłacimy więcej. Zmiany dotyczą też spraw wizowych. Znamy nowe stawki.

Opłaty konsularne idą w górę. Resort tłumaczy to tym, że stawki nie były zmieniane od lat. "Obowiązujące dotychczas opłaty konsularne w większości przypadków pozostawały niezmienione od około 10 lat, a część z nich – od 2013 roku. W tym czasie znacząco wzrosły koszty pracy, poziom inflacji oraz koszty funkcjonowania urzędów, w tym koszty usług i przesyłek" – podaje Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Zmiany stawek w konsulatach

To w praktyce oznacza wzrost cen o ok. 20-25 procent. Na przykład wydanie paszportu dotychczas kosztowało 110 euro, a od 1 stycznia trzeba się liczyć z wydatkiem rzędu 140 euro. Warto zaznaczyć, że wzrosty cen dotyczą opłat konsularnych. Nie chodzi o przypadki, w których idziemy do urzędu wojewódzkiego wyrobić taki dokument.

Teraz za paszport tymczasowy w konsulatach zapłacimy 50 euro. Pojawiły się też dwie nowe pozycje w tabeli opłat:

  • wydanie paszportu tymczasowego poza godzinami urzędowania – 100 euro,
  • wydanie paszportu tymczasowego w dniu wolnym od pracy – 200 euro.

    • Jeśli chcemy otrzymać drugi taki dokument, będziemy musieli zapłacić 280 euro (wcześniej było to 220 euro). Z kolei za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej trzeba się liczyć z wydatkiem 200 euro.

    90 euro to teraz opłata za ponowne rozpatrzenie wniosku o wizę Schengen (ujednoliconą zgodnie z przepisami Wspólnotowego Kodeksu Wizowego). Zwrócono też uwagę na zmianę za wydanie unijnego tymczasowego dokumentu podróży: teraz – 50 euro, było – 40 euro. Ponadto z 60 do 80 euro wzrosła stawka za sporządzenie aktu notarialnego.

    Na ulgi w tych opłatach mogą liczyć dzieci, studenci i seniorzy oraz niektórzy obywatele państw objętych umowami dwustronnymi z Polską. Dokładna nowa tabela pojawiła się na gov.pl.

