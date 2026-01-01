Polskie biuro podróży może zbliżać się do upadku. Jego wycieczki zniknęły z ofert gigantów Fot. LifeCollectionPhotography/Shutterstock

Na zakończenie 2025 roku polskie media obiegła informacja o problemach finansowych dużego biura podróży. Firma z 32-letnim doświadczeniem oferująca wczasy w Albanii, Chorwacji, Hiszpanii czy Portugalii ma niespłacone zobowiązania. Teraz zaczęli usuwać negatywne komentarze, a ich oferta zniknęła z wielu miejsc.

Polacy coraz chętniej korzystają z ofert biur podróży. Taka opcja jest wygodna i co do zasady gwarantuje wakacje wolne od stresu. Niestety nie zawsze tak jest. Rego-Bis, jedno z większych polskich biur podróży może mieć problemy finansowe. Takie informacje podała Turystyka.rp.pl. Touroperator z 32-letnim doświadczeniem nie komentuje sprawy i ukrywa komentarze zostawiane przez osoby, które domagają się przelewów za wykonaną pracę.

Rego-Bis to biuro podróży z Katowic. Oferują wczasy w Albanii, Hiszpanii czy Portugalii

Rego-Bis to marka dobrze znana na polskim rynku turystycznym. Biuro podróży powstało w 1993 roku w Katowicach. Firma ma zatem 32-lata doświadczenia w obsłudze podróżnych. Na ich stronie czytamy, że od początku swojej działalności obsłużyli 1,4 mln turystów, a ich oferty można kupić w 1500 punktach sprzedaży (a przynajmniej do niedawna się dało).

Z analiz Turystyki.rp.pl wynika, że w 2024 roku Rego-Bis obsłużył 31,1 tys. turystów, co dało im 14. miejsce w Polsce na liście największych biur podróży. Podkreślmy, że w Polsce jest ok. 5 tys. zarejestrowanych organizatorów turystyki. Pod względem rentowności plasowali się natomiast na 9. miejscu w Polsce. W ich ofercie można było znaleźć m.in. wczasy all inclusive w Albanii czy Bułgarii. Aktualnie bardzo mocno promują wyjazdy do Hiszpanii i Portugalii.

Tylko że od 2024 roku wiele się zmieniło. Najpierw publicznie o wypłacenie należnych im pensji do Rego-Bis zgłosili się animatorzy, którzy pracowali dla nich w hotelach w 2023 roku. Później okazało się, że biuro nie wypłaciło części prowizji agentom (w niektórych przypadkach chodzi o kwoty rzędu 30 tys. zł). Milion złotych operator ma być winien linii lotniczej. To kara umowna za odwołanie wyczarterowanego samolotu.

Natomiast 27 grudnia touroperatorowi wygasła gwarancja ubezpieczeniowa i żadna firma nie zgodziła się na wydanie nowej. Dodajmy, że jest to niezbędny warunek, aby zgodnie z polskim prawem móc być zarejestrowanym organizatorem turystyki. W dniu publikacji tej informacji Rego-Bis zaczął usuwać negatywne komentarze ze swojego profilu w mediach społecznościowych. Równocześnie jego oferty zniknęły ze stron największych pośredników w Polsce.

Biuro podróży Rego-Bis może zbliżać się do upadku. Wakacje.pl i Travelplanet.pl już usunęły ich ofertę

Jeszcze w sylwestra czytałam na oficjalnym profilu Rego-Bisu komentarze, w których agenci i hotele domagali się pieniędzy, które, jak twierdzili, jest im winne biuro podróży. 1 stycznia wchodząc w sekcje komentarzy, widziałam, że negatywne wpisy zostały ukryte. Pod zdjęciem widać, że post ma np. 6 komentarzy, ale żaden z nich nie jest widoczny.

Dodatkowo szukając ofert Rego-Bisu trafiłam na błąd 404 na stronie Travelplanet.pl. Wakacje.pl w zakładce tego biura wyświetla komunikat "nie znaleźliśmy oferty". Ze swojej strony wycieczki z katowickim biurem usunął także Fly.pl. Te trzy strony to najwięksi w Polsce multiagenci pośredniczący w sprzedaży ofert biur podróży.