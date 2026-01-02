Radosław Sikorski reaguje na słowa Karola Nawrockiego. Chodzi o afery PiS Fot. T. Schneider, FotoBed, photocosmos1 / shutterstock, Canva, montaż: naTemat

Karol Nawrocki w nowym wywiadzie skrytykował działania rządu Donalda Tuska, dotyczące rozliczania afer PiS. Na słowa prezydenta zareagował m.in. Radosław Sikorski, który przypomniał głowie państwa, dlaczego działania poprzedniego rządu powinny by brane pod lupę.

REKLAMA

Karol Nawrocki w rozmowie z "Gościem Niedzielnym" stwierdził, że zamiast realnej pracy rządu mamy nieustanne "rozliczenia". Dlatego zdaniem prezydenta Polacy nie są zadowoleni z działań premiera Donalda Tuska i podległych mu ministrów. Słowa głowy państwa odbiły się echem, więc zareagowali nawet członkowie ekipy rządzącej.

Nawrocki narzeka na rozliczanie afer PiS. Sikorski odpowiada

– Paraliżują już w zasadzie wszystko – tak Nawrocki określił działa rządu w kontekście brania pod lupę działań rządu z czasów, kiedy PiS było przy władzy w Polsce. – Widzimy, że Fundusz Sprawiedliwości nie realizuje tych celów, do których został powołany. Widzimy paraliż służby zdrowia, dramatyczną dziurę budżetową, a jednocześnie wciąż żyjemy igrzyskami fundowanymi przez rząd – argumentował prezydent.

REKLAMA

Nawrocki oceniał: "Gdy czytam wszystkie analizy, widzę, że Polacy są niezadowoleni z rządu i z premiera. Zamiast realnej pracy mamy nieustanne 'rozliczenia' – takie, które mają przede wszystkim odciągnąć uwagę opinii publicznej od rzeczywistych problemów".

Te słowa były pretekstem dla Radosława Sikorskiego, by przypomnieć głowie państwa kilka przykładów. "Co tam paręset milionów złotych publicznych pieniędzy dla kolegów pispatriotów z RARS, Orlenu i Funduszu Sprawiedliwości" – napisał szef MSZ.

Pod wpisem Sikorskiego też rozgorzała dyskusja. Jedni stanęli murem za ministrem, inni zaczęli punktować rząd Tuska.

REKLAMA

Kierwiński reaguje na słowa Nawrockiego. Padła deklaracja

Do wypowiedzi z wywiadu prezydenta odniósł się też szef MSWiA. "Prezydentowi Nawrockiemu nie podobają się rozliczenia złodziei z PiS. Krótka informacja dla Pana Prezydenta – to nie koniec. Rozliczeń będzie więcej. Pan Nawrocki będzie mógł zawsze ułaskawiać kumpli. Taki jest prezydencki przywilej. Polacy będą to oceniać" – pokreślił Marcin Kierwiński.

Warto zaznaczyć, że szczególnie Sikorski lubi nawiązywać do Nawrockiego w swoich wpisach. Niedawno słowa Nawrockiego z przemówienia w Poznaniu podgrzały relacje na linii Pałac Prezydencki – Kancelaria Premiera. Reagował sam Donald Tusk, do dyskusji włączył się też szef MSZ. Wyciągnął jedno zdjęcie głowy państwa sprzed lat. Dzisiaj ta fotografia może okazać się wyjątkowo... problematyczna, o czym więcej pisaliśmy w naTemat.