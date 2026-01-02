W 2026 roku będzie osiem niedziel handlowych Fot. Shutterstock / George Rudy

Rok 2026 nie będzie łaskawy dla fanów niedzielnych zakupów. W całym kalendarzu znajdzie się zaledwie osiem niedziel, w które duże sklepy, galerie handlowe i supermarkety będą mogły działać bez ograniczeń. Przez większość roku handel w niedziele pozostanie zakazany, co oznacza konieczność planowania zakupów z wyprzedzeniem — szczególnie jesienią, gdy, podobnie jak w poprzednich latach, czeka nas wyjątkowo długa przerwa bez handlowych niedziel.

Zasady są znane od kilku lat, ale w 2026 roku ograniczenia będą szczególnie odczuwalne. Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, tylko osiem niedziel w ciągu roku zostało wyłączonych spod zakazu. To właśnie w te dni Polacy będą mogli zrobić większe zakupy:

25 stycznia 29 marca (niedziela przed Wielkanocą) 26 kwietnia (niedziela przed majówką) 28 czerwca 30 sierpnia 6 grudnia 13 grudnia 20 grudnia (niedziela przed Bożym Narodzeniem)

Na tle całego roku szczególnie wyróżnia się grudzień, który jako jedyny oferuje trzy kolejne handlowe niedziele przed świętami: 6, 13 i 20 grudnia. Przypomnijmy, że w 2025 w grudniu również mogliśmy robić zakupy w aż trzy niedziele.

Niedziele handlowe 2026. Rekordowa luka w kalendarzu

Niektórych może zaskoczyć długa, nieprzerwana seria niedziel niehandlowych od końca wakacji aż do połowy grudnia. Od 30 sierpnia do 13 grudnia nie wypada ani jedna handlowa niedziela – to ponad 14 tygodni przerwy.

W praktyce oznacza to brak niedziel handlowych: we wrześniu, gdy trwa kompletowanie wyprawek szkolnych; w październiku, czyli przed Halloween i Wszystkimi Świętymi; oraz w listopadzie, który do tej pory kojarzył się z promocjami wokół Black Friday.

Jednak zaskoczenie będzie mniejsze, gdy popatrzymy na kalendarz niedziele handlowych w 2025 roku. Wtedy przerwa w zakupowych niedzielach była podobna – od 31 sierpnia do 7 grudnia (13 tygodni). Z kolei w 2024 roku mieliśmy jeszcze większą – od 25 sierpnia do 15 grudnia, czyli (15 tygodni). Dlaczego tak jest? Prawdopodobnie zakupowa jesień została wygaszona kosztem grudniowego szczytu.

Gdzie zrobić zakupy w niedzielę niehandlową?