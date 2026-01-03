Donald Trump wydał oświadczenie na Truth Social Fot. X / The White House

To już oficjalne: Donald Trump wydał rozkaz przeprowadzenia ataków w Wenezueli. Prezydent USA opublikował w tej sprawie oświadczenie w serwisie Truth Social. Choć nie ujawnił szczegółów operacji, przekazał, że prezydent Nicolás Maduro oraz jego żona zostali "schwytani i wywiezieni z kraju".

"Stany Zjednoczone przeprowadziły zakrojoną na szeroką skalę operację militarną przeciwko Wenezueli oraz jej przywódcy, prezydentowi Nicolásowi Maduro" – napisał Donald Trump na Truth Social.

Jak poinformował prezydent USA, Maduro wraz z żoną zostali schwytani i wywiezieni z kraju. Operacja została przeprowadzona we współpracy z amerykańskimi organami ścigania. Szczegóły działań mają zostać ujawnione w późniejszym terminie. Konferencja prasowa w tej sprawie zaplanowana jest na dziś na godzinę 11 czasu lokalnego (17 czasu polskiego) w rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie.

Fot. Truth Social / Donald J. Trump

To pierwszy oficjalny komunikat Białego Domu w sprawie ataków w Wenezueli. Wcześniej dwóch amerykańskich urzędników potwierdziło w rozmowie z CBS News, że "prezydent Trump dał armii USA zielone światło na przeprowadzenie ataków lądowych w Wenezueli na kilka dni przed rozpoczęciem operacji".

Ataki w Wenezueli. W kraju ogłoszono stan wyjątkowy

Donald Trump wielokrotnie zapowiadał możliwość lądowych operacji wojskowych w kraju. Oskarżał bowiem prezydenta Wenezueli Nicolása Maduro o destabilizowanie regionu oraz "infiltrację USA przestępczością i handlem narkotykami". Jak informuje Reuters, Trump prywatnie naciskał na niego, by opuścił kraj. W poniedziałek przywódca USA stwierdził, że "rozsądnie byłoby", gdyby Maduro oddał władzę.

W nocy z piątku na sobotoę w Caracas i okolicach odnotowano co najmniej siedem eksplozji. Rząd Wenezueli oskarżył już Waszyngton o agresję militarną. "Wenezuela odrzuca, potępia i denuncjuje przed społecznością międzynarodową niezwykle poważną agresję militarną dokonaną przez obecny rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki przeciwko terytorium Wenezueli" – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Z kolei Nicolás Maduro powiedział wprost. "Jedynym celem tego ataku jest przejęcie kontroli nad strategicznymi zasobami Wenezueli, w szczególności ropą naftową i minerałami" – mówił w oświadczeniu cytowanym przez "The Guardian". "Ludzie na ulice!" – wezwał rodaków, nawołując do stanięcia w obronie kraju. Nicolás Maduro ogłosił również stan wyjątkowy i zarządził mobilizację sił obronnych.

