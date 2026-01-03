Za ataki w Wenezueli odpowiada Donal Trump, potwierdzili amerykańscy urzędnicy Fot. X / The White House // Getty Images

Administracja Donalda Trumpa przez długi czas nie komentowała doniesień o atakach na Wenezuelę, choć było jasne, że była świadoma informacji o eksplozjach w Caracas. Mimo utrzymującego się milczenia Białego Domu, dwóch amerykańskich urzędników potwierdziło, że za uderzeniami stoją Stany Zjednoczone, a rozkaz ich przeprowadzenia wydał sam prezydent Trump.

Jak informowało CBS News, Pentagon odmówił komentarza i odesłał wszystkie pytania do Białego Domu. Źródła stacji ustaliły jednak, że administracja USA od wczesnych godzin porannych monitorowała sytuację w stolicy Wenezueli, gdzie w nocy doszło do serii eksplozji oraz przelotów wojskowych samolotów.

Donald Trump dał rozkaz ataku na Wenezuelę

Później przyszło potwierdzenie. – Prezydent Trump dał armii USA zielone światło na przeprowadzenie ataków lądowych w Wenezueli na kilka dni przed rozpoczęciem operacji – powiedziało dwóch amerykańskich urzędników w rozmowie z CBS News. Waszyngton wciąż nie wydał oficjalnego komunikatu.

Donald Trump wielokrotnie zapowiadał możliwość lądowych operacji wojskowych w kraju. Oskarżał bowiem prezydenta Wenezueli Nicolása Maduro o destabilizowanie regionu oraz "infiltrację USA przestępczością i handlem narkotykami".

Ataki w Wenezueli następują po tygodniach rosnącej presji ze strony Waszyngtonu na Maduro. Jak informuje Reuters, Trump prywatnie naciskał na niego, by opuścił kraj. W poniedziałek przywódca USA stwierdził, że "rozsądnie byłoby", gdyby wenezuelski prezydent oddał władzę.

Na ataki szybko zareagowały władze w Caracas. W oficjalnym oświadczeniu rząd Wenezueli oskarżył Waszyngton o agresję militarną. "Wenezuela odrzuca, potępia i denuncjuje przed społecznością międzynarodową niezwykle poważną agresję militarną dokonaną przez obecny rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki przeciwko terytorium Wenezueli" – czytamy w komunikacie.

Z kolei Nicolas Maduro powiedział wprost: "Jedynym celem tego ataku jest przejęcie kontroli nad strategicznymi zasobami Wenezueli, w szczególności ropą naftową i minerałami" – mówił w oświadczeniu cytowanym przez "The Guardian". "Ludzie na ulice!" – wezwał rodaków, nawołując do stanięcia w obronie kraju.

Ataki w Wenezueli. Eksplozje, kłęby dymu i brak prądu

Przypomnijmy, że w nocy z piątku na sobotę w stolicy kraju, Caracas, oraz w innych regionach odnotowano serię ataków. Te miały miejsce również w stanach Miranda, Aragua i La Guaira. W odpowiedzi prezydent Nicolás Maduro ogłosił stan wyjątkowy i zarządził mobilizację sił obronnych.

