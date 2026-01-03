Wiadomo, co z Polakami w Wenezueli. Polskie MSZ prosi turystów o pilny kontakt Fot. Giongi/Shutterstock

Armia USA zaatakowała Wenezuelę. Stało się to, na co świat przygotowywał się od kilku miesięcy. Na sytuację błyskawicznie zareagowało polskie MSZ. Jest oficjalna informacja o naszych rodakach i turystach. O samowolce turystów powiedział też Donald Tusk.

Sytuacja w Wenezueli pogarszała się od kilku miesięcy. Już pod koniec listopada polskie MSZ wydało oficjalne ostrzeżenie, wzywając Polaków do odwołania wszelkich podróży do Wenezueli. Część nie posłuchała. Rzecznik MSZ poinformował, co się z nimi dzieje.

Polacy w Wenezueli. MSZ sprawdza, gdzie są, Tusk mówi o lekkomyślności

Około godziny po tym, jak pojawiły się informacje o ataku USA na Wenezuelę, sytuację Polaków w tym kraju skomentował Maciej Wewiór, rzecznik polskiego MSZ. Z przekazanych przez niego informacji wynika, że na terenie zaatakowanego kraju może przebywać kilku naszych obywateli. Są oni bezpieczni.

"Szacujemy, że w kraju przebywa kilkoro obywateli RP. Nie posiadamy informacji, aby którykolwiek z naszych obywateli potrzebował pomocy. Większość Polaków przebywa w Wenezueli długoterminowo. Placówka i jej personel są bezpieczni" – przekazał Wewiór. Dodał on jednak, że polska ambasada w Wenezueli jest w trakcie weryfikowania, ilu Polaków rzeczywiście przebywa w tym kraju.

Więcej szczegółów na temat Polaków w Wenezueli podał premier Donald Tusk. Poinformował on, że w kraju tym przebywa 11 naszych obywateli. – Wyjechali do Wenezueli mimo wielokrotnych ostrzeżeń ministra spraw zagranicznych, aby nie odwiedzać tego kraju w związku z sytuacją wewnętrzną i ewentualnym konfliktem – poinformował premier. Dodał on też, że pracownicy polskiej ambasady w Caracas są bezpieczni.

– Placówka dyplomatyczna w Caracas jest na razie (...) bezpieczna, nic tam się w związku z atakiem nie wydarzyło, ale będziemy oczywiście tę sytuację monitorować i przekazywać wszystkie informacje do opinii publicznej, jak tylko coś nowego się wydarzy – dodał Donald Tusk.

Polskie biuro podróży odwołało wyjazdy do Wenezueli. MSZ podało numer alarmowy

Wenezuela jest dość popularnym kierunkiem podróży Polaków. Biuro podróży Rainbow ma w swojej ofercie wczasy na należącej do tego kraju wyspie Margaricie. Jednak po wydaniu ostrzeżeń przez MSZ wyjazdy te zostały zawieszone w grudniu.

– Oferty na styczeń są dostępne, ponieważ te loty nie zostały jeszcze anulowane. Czekamy na rozwój wydarzeń – informował wówczas prezes Rainbow Tours Maciej Szczechura. Rzecznik ministerstwa poinformował w sobotę, że biuro zawiesiło te wyjazdy.