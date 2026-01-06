"Tożsamość" to film z jednym z najlepszych zwrotów akcji Fot. Kadr z "Tożsamości"

W zestawieniach filmów z najlepszymi zwrotami akcji "Tożsamość" z 2003 roku pojawia się wyjątkowo często. I choć od premiery minęło już ponad 20 lat, ten niepozorny thriller z elementami slashera i horroru wciąż potrafi wytrącić widza z równowagi. Dziś można go obejrzeć na Netfliksie – i jeśli lubisz historie, które pod koniec zmuszają do przewartościowania wszystkiego, co właśnie zobaczyłeś, to seans zdecydowanie dla ciebie.

Film w reżyserii Jamesa Mangolda ("Logan", "Komplenie nieznany") zaczyna się jak klasyczna opowieść kryminalna. Już w otwarciu pojawiają się niepokojące obrazy, urywki akt i sugestia, że gdzieś w tle toczy się sprawa o najwyższą stawkę – dosłownie o życie.

Zanim jednak widz zdąży ułożyć sobie w głowie całą sytuację, akcja przenosi się do zapomnianego przez świat motelu przy drodze, gdzie podczas potężnej burzy spotyka się grupa zupełnie obcych sobie ludzi.

O czym jest "Tożsamość"?

Jest tutaj były glina pracujący jako kierowca limuzyny (John Cusack), jego enigmatyczna pasażerka (Rebecca De Mornay), prostytutka (Amanda Peet), nerwowy policjant eskortujący więźnia (Ray Liotta i Jake Busey), młode małżeństwo, rodzina z rannym dzieckiem i właściciel motelu, który od początku wzbudza niepokój. Drogi zostają odcięte, ucieczka jest niemożliwa – a wtedy ludzie zaczynają ginąć jeden po drugim.

"Tożsamość" czerpie inspirację z klasycznej powieści "I nie było już nikogo" Agathy Christie, ale nie jest prostym slasherem ani zwyczajnym "whodunit". Pod powierzchnią historii o kolejnych morderstwach kryje się coś znacznie bardziej złożonego.

Film, który nie zawiedzie fanów psychologicznych thrillerów, bawi się narracją, montażem i punktami widzenia, a równolegle prowadzi drugi, pozornie oderwany wątek, który z czasem zaczyna rzucać nowe światło na całość.

Dużym atutem są aktorzy. John Cusack wypada znakomicie jako nietypowy, zdystansowany bohater, a nieżyjący już Ray Liotta kradnie każdą scenę jako agresywny, nieprzewidywalny gliniarz, któremu trudno ufać. Ich konfrontacje trzymają w napięciu i sprawiają, że do samego końca nie wiadomo, kto mówi prawdę, a kto coś ukrywa.

Lubisz filmy ze zwrotami akcji? "Tożsamość" na Netflix to pozycja obowiązkowa

W żadnym wypadku nie jest to film idealny – "Tożsamość" ma mieszane opinie krytyków, momentami balansuje na granicy gatunkowej przesady i nie każdemu spodoba się jego forma. Ale jedno trudno mu odebrać: finał. To właśnie on sprawił, że thriller Mangolda do dziś wraca w dyskusjach o najlepszych twistach w historii kina

Ten (bardzo) niespodziewany zwrot akcji nie wszystkim przypadnie do gustu. Do dziś zakończenie "Tożsamości" przez jednych uznawane jest za jedno z najlepszych w historii, a przez innych – za jedno z najgorszych. Jedno nie ulega jednak wątpliwości: finał zaskakuje absolutnie wszystkich, dlatego warto unikać jakichkolwiek spoilerów.

Uczciwe ostrzeżenie: to nie jest ani przyjemny seans (w końcu to po części horror i slasher), ani seans "do scrollowania telefonu". Film wymaga uwagi, bo z pozoru drobne szczegóły mają znaczenie.