Dzieło Bryana Singera ("Bohemian Rhapsody") z połowy lat 90. do dziś nie schodzi z ust kinomanów. "'Podejrzanych' najlepiej oglądać, wiedząc jak najmniej o jego fabule i nic o głównym zwrocie akcji. Wciągające retrospekcje w filmie oraz sposób, w jaki śledczy układają puzzle, sprawią, że widzowie są przyklejeni do ekranów aż do słynnego zakończenia" – napisała w naTemat Ola Gersz z Działu Kultura.

O czym jest film "Podejrzani"?

Po śmierci kilkudziesięciu osób i podpaleniu statku towarowego w Los Angeles drobny kryminalista Verbal Kint jest przesłuchiwany przez policjantów, a historia, którą opowiada funkcjonariuszom, prowadzi do enigmatycznego przestępcy imieniem Keyser Soze. Według zatrzymanego to właśnie on zorganizował atak i wplątał w zamach jego oraz czterech innych mężczyzn. Jednak podczas gdy o Keyserze wielu słyszało, to nikt go nigdy nie widział na własne oczy. Postać ta jest wręcz nieuchwytna.